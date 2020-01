Auch in diesem Jahr wurde wieder das Neue Jahr an der Friedenskapelle im Wichteltal eingeläutet. Bei einem Wetter, wie aus dem Bilderbuch, versammelten sich ca. 60 Personen an der Wallfahrtskapelle, um beim ersten Läuten dabei zu sein. Nachdem Peter Bürger von der Eucharistischen Ehrengarde die Gäste begrüßt hatte, übernahm Pfarrer Gereon Alter das „Geistliche“ mit Gebet, Gesang und anschließendem Segen. Danach durfte jeder, der wollte, einmal die Glocke läuten. Noch eine ganze Weile stand man bei Gesprächen zusammen, trank Glühwein oder Punsch und trennte sich dann mit einem guten Gefühl für das Jahr 2020.