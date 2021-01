Auch das Einläuten des Neuen Jahres am 1. Januar an der Friedenskapelle lief in der momentanen Situation anders ab, wie gewohnt. Da keine kleine Andacht vorgesehen war, wurde die Kapelle nur geöffnet, um dann kurz um 12 Uhr die Glocke zu läuten. Wie es der Zufall wollte, war eine junge Mutter mit ihren beiden Jungen Nick und Tom vor Ort. Da war es selbstverständlich, die beiden zu fragen, ob sie nicht am Glockenseil ziehen möchten, was sie sich dann natürlich nicht nehmen ließen. Auch der kleine Alexander wollte am Seil ziehen und sorgte dafür, das der klang der Glocke weit über das Ruhrtal schallte. Es war schon ein wenig ungewohnt, hier diesmal keine 50-60 Besucher zu sehen, keinen Glühwein oder Kaffee oder Plätzchen angeboten zu bekommen. Aber trotzdem war es ein kleiner feierlicher Anlass.