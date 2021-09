Nach langer Coronapause kann endlich das Heisinger Tongelage wieder durchstarten. Am Montag, den 4. Okt. um 20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr) wird das Duo MON MARI ET MOI im Heisinger Rathaussaal, Hagmanngarten 5 zu Gast sein. Die Wahrscheinlichkeit, sich nach einem MON MARI ET MOI-Konzertbesuch besser zu fühlen als vorher, ist hoch.

Shakti (Gesang, manchmal auch Pianica und Autoharp) & Mathias Paqué (Gitarre und andere Effekthaschereien) spielen keine Heile-Welt-Lieder. Sie singen auch nicht über das, was man sowieso schon in den Nachrichten gehört hat. Ihre Songs sind ein kleines Schlupfloch aus dem Alltag. Deutschsprachige, eigenwillige Lieder, die durch wundersame Geschichten zusammengehalten werden. Geschichten von rosaroten Brillen, Gute-Laune-Verbreitern, Mädchen mit Provinzohrringen, dem Highlight der Woche, Schokoladeneis oder Tanzflächenrandsitzern.

Wer Lust auf einen ungewöhnlichen Abend verspürt, kann sich bei diesem Konzert wunderbar aufgehoben fühlen.

Der Einlass ist frei, Spenden herzlich willkommen. Gemäß der aktuellen Corona-Gesetzeslage können an dieser Veranstaltung nur Personen teilnehmen, die belegen können, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.