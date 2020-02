Lasst es nochmal richtig krachen in den letzten Tagen der 5.Jahreszeit. Der Song darf auf keiner Sitzung, keiner Gala, keinem Karnevalstrubel Indoor oder Draußen, fehlen.

Das ist die Stimme und der, der heute mit rockigen Balladen Eure Herzen und Eure Stimmen für gelungene Abende und fetzigen Shows gewinnt und gewinnen wird. Seid gespannt auf seine bisherigen Songs aus "Meilensteine" und "Kämpfer werden Sieger".

Ach so, den Namen: Peter Steinbach oder mit Background-Sängerin und Band als "Echt Steinbach" der Tipp.

Also, jetzt den "alten Steinbach" in den Karneval mitnehmen um sich danach mit klarem Kopf an seinen emotionalen, kritischen und melankolischen Songs zu erfreuen.

Und nochmal ach so, wenn Ihr "Echt Steinbach" in heutiger Qualität erleben wollt, dann am 6.3.2020 im Hotel/Restaurant "Ruhrpottfriends" in der Bochumer Landstrasse, mit dem großen Festsaal in Essen-Freisenbruch, um 20.00 Uhr Beginn mit der Vorgruppe "Mid March" - auch nicht unbekannt in der Essener Szene der guten Musik.

So, dann bis dann und vorher .......oh Mama und viel Spaß im Karneval!!!!! Hört die Stimme und lasst sie nicht mehr raus

https://youtu.be/PSzZ44C0m4s