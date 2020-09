SENIORENKREIS ST. SUITBERT-trotzt CORONA!!!

Alle Jahre wieder macht der Seniorenkreis St.Suitbert einen 1Wöchigen Ausflug in die

„ARCHE NOAH“ MARIENBERGE, in Elkhausen im Westerwald. Geplant war die Fahrt für Mai/Juni!Aber durch Corona sah es erst so aus als könne die Fahrt nicht stattfinden. Doch die Lockerungen ermöglichten es dann doch. Natürlich unter allen Hygiene-Vorrausetzungen. Im September gings dann mit dem Bus in den Westerwald. Herr Rieth , der Geschäftsführer der Familienferienstätte hatte wieder ein tolles Programm für die Senioren zusammengestellt. Treckerfahrt zum Bauer Harry,dort gab es in herrlicher Idylle draußen, Kaffee und Kuchen. Ausflug durch den Westerwald nach Bad Marienberge um nur einiges zu nennen. Für die, die noch gut zu Fuß waren, wurden Wanderungen unternommen. Frau Sonne war immer mit dabei. Vor dem Frühstück gestaltete Herr Rieth in der Haus eigenen Kapelle ein MORGENLOB. Die Hygiene Vorschriften konnten IMMER eingehalten werden. Somit konnten Alle mal wieder gemeinsam,- trotz CORONA - beisammen sein. Es waren wieder tolle Tage in der Arche Noah Marienberge.