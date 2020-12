Wenn die theaterbegeisterten Mitglieder der Essener Volksbühne irgendwann wieder proben und auftreten dürfen, werden sie das mit einem erheblich reduzierten Ansteckungsrisiko tun können. Denn der Amateurtheaterverein schafft eine Luftfilteranlage an.



Dafür erhielt er jetzt die Zusage für eine Unterstützung aus dem Programm „Neustart Kultur“ der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters. „Wir freuen uns sehr über diese Zusage“, erklärt Frank Radermacher, Vorsitzender der Essener Volksbühne. „Damit können wir unsere Mitglieder mit gutem Gewissen auf die Bühne lassen.“

Durchs Raster gefallen

Der Verein hatte wie viele andere Theater Proben und Aufführungen im Frühjahr wegen der Corona-Schutzmaßnahmen unterbrechen müssen, gerade als erste Aufführungen des Agatha-Christie-Krimis „Und dann gab’s keines mehr“ erfolgreich angelaufen waren. Eine geplante Wiederaufnahme des Stücks im November musste auch abgesagt werden. Ein Kinderstück, mit dem die Essener Volksbühne sonst jedes Jahr vor Weihnachten viele Familien begeistert, fällt in diesem Jahr ebenfalls aus. Den Mitgliedern fehlt der Theaterbetrieb, der Verein braucht auf Dauer wieder Einnahmen.

Er finanziert sich fast vollständig durch seine Spieleinnahmen. „Als Amateurtheaterverein fallen wir nun durch das Raster nahezu aller Hilfsprogramme. Das Programm ‚Neustart Kultur' bildet dabei eine erfreuliche Ausnahme", so Frank Radermacher. Jetzt hoffen die Vereinsmitglieder, dass bald im kommenden Jahr wieder Proben und Aufführungen möglich sind.

Probenräume in Burgaltendorf

Optimale Bedingungen für die Proben wird die Luftfilteranlage im Probenraum des Vereins in Burgaltendorf schaffen: Insgesamt drei Geräte saugen die Luft an, führen sie durch hochwertige Filter (Qualität H14) und verteilen sie zielgerichtet auf Bühne und Aufenthaltsfläche. „Die Geräte sind in der Lage, die Luft in dem Raum mehrmals pro Stunde zu filtern“, erklärt Dieter Brans, Technischer Leiter der Essener Volksbühne, der die Anlage konzipiert und die Fördergelder beantragt hat. Die Arbeiten für die stationäre Nutzung der Lüftungsanlage beginnen sofort, Mitte Januar sollen sie fertig sein. Weil die Luftreinigungsgeräte auch mobil einsetzbar sind, kann die Essener Volksbühne auch auf Tournee für gute Luft in Garderobe und auf der Bühne sorgen.

Leihgabe von Stefan Malich

Hoch willkommen ist darüber hinaus die Leihgabe eines weiteren hochwertigen Luftreinigungsgeräts mit Plasmatechnik durch den Borbecker Hotelier Stefan Malich. Der Inhaber von Haus Gimken in Borbeck hatte zwei solcher Geräte angeschafft, um die Besucher seines Restaurants besser vor einer Corona-Ansteckung zu schützen. Aber wegen des aktuellen kleinen Lockdowns kann er sie nicht nutzen. Seine erste Idee, sie Schulen zur Verfügung zu stellen, ließ sich nicht umsetzen. Daher bot er die Geräte anderen Einrichtungen an. Der Vorstand der Essener Volksbühne freut sich, dass der Verein jetzt glücklicher Nutznießer sein kann.