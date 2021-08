WUPPERTAL/BERGISCHES LAND

OSTERSBAUMER´Lagerfeuer´

Nachbarschaftsverein Wuppertal:

Musiker:

Christoph Brodersen+Glyn Edmonds (angelsächsischen Folk)

Autorin:

MARTINA Sprenger

...ich musste nicht lange überlegen, als mir eine Freundin im Juli einen etwas

anderen abendlichen TREFF als sonst so .... gewöhnlich vorschlug.

Ich hatte ein paar Tage frei, also Zeit und Lust und musste lediglich einen einen anderen kleinen Termin ein wenig verschieben, und schon konnte ich über Düsseldorf nach Wuppertal gelangen ...

(Hochwasser- und Reparaturbedingte Bahnstrecken-Sperrungen)...

Nach einer kleinen Stärkung in einer von uns sehr geschätzten, bevorzugten Lokalität begaben wir uns zu dem Gelände eines Nachbarschaftsvereins´...

ich wusste gar nicht, dass es auch sowas gibt... :-)

Gespannt, erwartungsfroh und voller Vorfreude auf einen schönen Abend, ohne am nächsten Morgen früh zur Arbeit raus´ zu müssen, kamen wir rechtzeitig dort an.

Die Stühle respektvoll auf Abstand aufgestellt wie in diesen Zeiten üblich begrüßte man uns sehr freundlich und schnell konnte man sich heimisch, ja, eben wie ein dazu gehörender Nachbar*In fühlen.

Für Getränke war ebenfalls reichlich gesorgt und die Toiletten im Gebäude sauber und gut ausgeschildert...was will frau mehr...wenn nun noch die Texte und die Musik gefallen...

PERFEKT! :-)

sehr gut vorgetragen:-) es hatte Spaß gemacht, zuzuhören

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Zum Auftakt des Abends gab es zunächst angenehme musikalische Klänge,

dann las MARTINA SPRENGER

eine humorige, interessante kurze Krimi Geschichte, wie ich sie noch nie gehört hatte.

Immer im Wechsel bekam das Publikum dann wirklich Unterhaltsames auf die Ohren...

drei tolle Geschichten, die uns abwechsend schmunzeln oder ein wenig schaudern ließen... und irische, schottische Folkmusik, die zum Träumen und Reisen in Vergangene Zeiten einluden...

Anschließend gab es ein gemeinsames SINGEN... alle zusammen, wer noch Spaß daran hatte...

und jaaaa, den hatte ich, hatten wir... und auch die wenigen Tropfen zarten Sommerregen konnten uns die Freude an diesem herrlichen Abend nicht vermiesen!

Klasse Texte gehört, alle übrigens bereits in Anthologien und Ähnliches erschienen

und auch inspirirende Musik geboten bekommen ...

gemeinsam mit toleranten ähnlich-gesinnten Menschen, es war weder zu warm noch zu kalt ...

und CORONA und sonstiger´ ALLTAG trat mal´ein wenig in den Hintergrund...

sooo muss SOMMER... !!!

:-)♥:-)

DANKE für diesen TOLLEN ABEND :-)))

......................

Schöne Abende...

Sommer 2021 AAT