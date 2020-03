Wenn Männer auf Katzen treffen ... wird es skurril. Das beweisen Oliver Uschmann und Carsten Wunn bei einer gemeinsamen Benefiz-Lesung am Mittwoch, 1. April, im Essener Albert-Schweizer-Tierheim, Grillostraße 24.

Gemeinsam präsentieren Uschmann und Wunn eine Mischung aus Stand-up, Kabarett, Lesung, Bühnendialog und Publikumsgespräch.

Erlös für die Katzen-Krankenstation

Mit höchster Abwechslung, improvisatorischem Übermut und Verlosung von Original-Requisiten aus den Settings ihrer Romane "Hartmut und ich" (Oliver Uschmann) und "Kniesel und ich" (Carsten Wunn).

Der Erlös kommt den Tierheim-Schützlingen auf der Katzen-Krankenstation zugute. Zurzeit müssen allein 40 Samtpfoten mit schwerem Katzenschnupfen versorgt und behandelt werden.

Ticket-Bestellung per E-Mail

Die "Lesung über eine Männer-/ Katzen-WG" beginnt am 1. April um 18 Uhr; Einlass ist ab 17 Uhr mit dem Angebot, an einer Führung durch das Essener Tierheim teilzunehmen. Eintritt: mindestens 19 Euro als Spende, gerne auch mehr. Ticket-Bestellung per E-Mail an: klein@tierheim-essen.org