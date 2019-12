...jeder kennt sie - diese ersten Zeilen eines bekannten Weihnachtsliedes...

für viele gehören diese alten Lieder zum Fest des Jahres dazu...nicht wenige besuchen auch deshalb in diesen Tagen die angebotenen Gottesdienste in den festlich geschmückten Kirchen.

Viele Chöre geben mit Musikern und ihren Dirigenten viele Stunden der Freizeit gerne her, um so einen Festtag musikalisch zu gestalten mit alten bekannten, neuen und anrührenden oder freudig - rhythmischen Liedstücken die Gottesdienste zu gestalten. An dieser Stelle allen Chören, Solisten und Musikern - wherever whoever - ein ❤️ liches DANKE für ihren Einsatz !