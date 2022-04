..eine neue kleine Serie

" BLOSS´ RAUS´..."

Draußen sein in 2022



TEIL (II)



"HAUSHALTSPLAN" ...???

Es macht sich nicht von allein, natürlich nicht, weiß doch jedes Kind.

Auch, dass es Dinge gibt, die einfach getan werden müssen.

Ob man will, oder nicht.

Sonne blinzelt überall hindurch´

Gemütlich, und sauber soll es ja nun auch sein, und auch der Kühlschrank stets gut gefüllt.

Frische Luft zum Wohlfühlen, logisch, sowie auch frische Bettwäsche alle paar Tage ein MUSS.

Müll gehört meist ordentlich sortiert und regelmäßig ebenso ordnungsgemäß entsorgt, also vor die TÜR gebracht, am besten auch in die entsprechende, korrekte Mülltonne.

Erledigungen, die sich allzu gerne´und allzu oft aufschieben lassen;

für die unter einer Arbeitswoche einfach zu wenig Zeit bleibt.

Diesen ganzen Arztterminen, Nachbarsgesprächen, Friedhofsbesuchen, vielleicht auch den zu pflegenden Eltern, Partnern oder oder oder, all´ den Elternabenden, Sportvereinsterminen und Musikschulbesuchen nebst eigenen Volkshochschulkursen, kleineren Besorgungen wie Geschenke auswählen und kaufen, Kuchen backen, und auch die neuen LED Glühbirnen sowie Batterien nicht vergessen, die TV-Fernbedienung macht wieder schlapp.

Nun, Elternabende und das ständige hin- und her-Befördern der kids´ fällt bei mir gottlob schon lange weg. Mein Haushalt kommt schon seit vielen Jahren kinder- und haustierfrei daher´, weil Kinder erwachsen.

Dennoch, schreit er mich an, ab und an, dieser, mein HAUSHALT!

Meine Wohnung! Und eben alles, was da dazu gehört. All´ das macht sich nicht von allein, aber... an diesem Punkt waren wir ja bereits...oben, in der ersten Zeile.

Wie nach einem "Bombeneinschlag" sagt man, sähe es aus, oder, wie bei Hempels´unterm´Sofa...

zu gern´ wüsste ich, wer diese Familie Hempel eigentlich ist und warum man unaufgeräumte Behausungen gleich mit kriegerischen Aktionen vergleichen muss?

Wenn man dann gleich wieder an alle diese unsinnigen tatsächlich wütenden KRIEGE denkt...

bekommt man kaum Luft.

Aprospos Luft; hoffe, die Hausstaubmilben haben nun genügend frische Luft duchs´ geöffnete Fenster aufnehmen können und ich freue mich schon auf meine Atemübungen - aber draußen, áußerhalb dieser bescheidenen vier Wände, die ich meine Wohnung nennen darf.

Bevor die Schwermut kommt, das Unbehagen und die Unsicherheiten was unser aller Zukunft so angeht, angehen könnte, in diesen Zeiten, im dritten Monat des Jahres 2022...

Die Tür-Klingel reißt mich aus allen Wolken, ebenso auch aus den trüben Gedanken an Krieg, Umweltverschmutzung und Krankheiten. Auch aus diesen vermeintlichen "Haushaltsplänen"...

Die erwartete Lieferung ist da, endlich. Maske auf und GUTEN TAG...

es geht also irgendwie weiter, mit diesem Alltag, das weiß doch jedes Kind.

MUSS es ja auch...die bereits passend hervor gekramten Geldstücke wechseln den Besitzer, Auf Wiedersehen und zack, fällt die Tür wieder ins Schloss, und die Maske.

Rasch erledige ich noch ein paar Kleinigkeiten, dann aber, ...

auch DAS weiß jedes Kind, denke ich mir, WAS SOLLs´ ???!!!???

Der Haushalt und auch der dazu gehörige PLAN kann warten,

wieder einmal, und vertröstet werden auf REGENTAGE...!?!

HIMMEL über unserer´ RUHR ...soooo schön, hier zu sein♥♥♥

RAUS, einfach an die frische Luft, bloss raus´...

solange es noch hell und so schön sonnig und vor allem auch angenehm temperiert ist.

Ein paar Kleinigkeiten sind schnell zusammen gepackt, Helm auf, Rad raus´ und los...

auf andere Gedanken kommen, BLOSS´RAUS´...

...

:-)

