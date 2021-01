SCHÖNE HEIMAT, "CORONA"-Oktober 2020

( Text im Januar2021 vollendet)

E S S E N

GRUGA Park

Skulpturen....

hier eine aus Terrakotta von Herbert LUNGWITZ, 1954

"Schwatzende FRAUEN"

oder:

"...es werden wieder HELDEN gesucht ..." ?!?

... nach einem älteren Titel von Thomas GODOJ



Durchwachsenes Herbstwetter. Auf einem meiner Streifzüge durch Essens´ großen GRUGA-Park gehe ich auch schon einmal ein klein wenig abseits der gängigen großen Wege… über die Wiesen, durchs´ Gestrüpp oder bewege mich auf den schmalen Pfaden, wo manches Mal weniger Menschen unterwegs sind.

Keine Panik, natürlich nicht mitten durch Blumenbeete, nein-nein, Pflanzen werden nicht zertrampelt.

Dabei entdeckt man manchmal auch Neues… oder etwas „Vergessenes“ wieder, wieder neu …

Diese DREI hier, die drei „Schwatzenden“, stehen da zusammen, wie, als hätten sie sich gerade auf dem Marktplatz beim Einkauf getroffen, berichten sich das Neueste vom Neuesten….

...ganz nah, um alles mit zu bekommen, was hier sooo geschwätzt wird... :-)))

...

HABT IHR schon GEHÖRT…? Also, wisst Ihr schon, ….

Erzähl´, was gibt es Neues, was muss man unbedingt wissen…?!

Was treiben die Nachbarn? Wie geht es dem, oder der´ denn so´…?

Was sind das gerade für Zeiten, in denen wir uns bewegen, bewegen müssen?

Gibt es möglicherweise etwas zu tun, für uns, uns DREI, für uns alle?

Immer nur ZU HAUSE BLEIBEN...

ist einerseits ok und angesagt, nun, aber, einfach nur Abwarten…???

Na, das sind ja spannende Zeiten, in denen wir alle gerade leben, aber manches Mal denkt man, man könnte auch gut darauf verzichten…

... interessant ... gell´... ?!?

...

Nicht alles ist wirklich schön, momentan in diesem 2020.

Auf wertvolle Nachrichten hier und dort ist aber nicht zu verzichten, und irgendwie geht das Leben ja auch weiter, mal´ mehr, mal´ weniger „recht als schlecht“…

Und ja, jetzt könnte es auch wieder an der Zeit sein, neue Wege zu gehen, bewusster zu leben, engagiert sein und sozial, nur gemeinsam sind wir stark…

Was genau können wir tun?

Jetzt, da 2020 vorbei ist,…

ist es an der Zeit, nicht mehr nur immer an sich selbst zu denken,

nach vorne zu schauen und weiter zu machen, zu leben, oder neu, oder „anders“ anzufangen…Vielleicht auch mal´ etwas fast schon „Heldenhaftes“ zu tun, für andere Menschen, für uns alle, nicht immer nur für sich selbst…?!?

...versteckt ... flüsternd... smile...

...

Also, sag´ schon, was hast Du denn so alles schon gehört?

Oder, hast Du gar selbst etwas geplant?

…NUN, vorangehen, weitergehen, neue WEGE gehen, wenn´s auch nicht immer leicht fällt und mühsam sein kann…

Vielleicht, werden ja wieder HELDEN gesucht…?!?

Also, schwatzt nicht weiter, FROHES NEUES, auf ein Neues… wird schon…

Was einem doch manches Mal für Gedanken kommen, bei einem Spaziergang, durch die Essener´ GRUGA´, merkwürdig und auch bei diesen durchwachsenem Winterwetter stehen

die Schwatzenden da

und zerreißen sich die Mäuler, oder aber planen Großartiges, wer weiß das schon so genau…

:-)))

.............



FROHES NEUES Jahr

noch einmal, allen Menschen weltweit...

Text+Fotos: AAT 2020

(Fertigstellung 1./2.Januar 2021)