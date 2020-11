ESSEN

mitten im Ruhrgebiet

mitten ein (m)einer Stadt...

liegt ein toller, fast 100 Jahre alter Park---

natürlich, die GRUGA :-)))

(DIESE Bilder hier sind einige Wochen alt...

bitte nicht wundern... erst heute komme ich dazu, diese einzustellen HIER)

Die meisten kennen diese Park-Anlage auch

und sind mehr oder weniger regelmäßig dort...

Die Dahlien sind mittlerweile NICHT mehr da,

blühen normalerweise bis Mitte, längstens Ende Oktober, und auch die meisten ROSEN und ähnlichen empfindlichen Pflanzen sind nun... weniger sichtbar,

oder verblüht oder werden durch WINTERFESTES´ ersetzt oder oder oder ...

JETZT, im NOVEMBER ist DAS halt sooo... aber, es kommt ja wieder, alles wieder...

ODER ?!?

...welch Blütenpracht...! Leider, gibt es DAS nun, im November, nicht mehr dort sooo üppig zu sehen ...aber, es kommt wieder...@ana´

Dennoch...man kann diesen PARK ja, normalerweise, ganzjährig besuchen,

bis auf einige TAGE zwischen Weihnachten und Neujahr...

jaaaa, wenn auch in diesem JAHR, in 2020, VIELES so ganz anders war und noch ist,

fast alles sogar anders erscheint, so gibt es doch einige wenige Konstante...!

NATUR

bis auf den Klimawandel, ist eine solche Konstante.

Eine Sicherheit, eine Konstante, die wir nun alle dringend benötigen ...!

Wenn auch, eben durch diese Klimaveränderungen, in dieser unserer sonst so gewohnten Jahreszeiten-Natur einiges "anders" ist, so ist es im Großen und Ganzen noch immer so, dass wir sehen können... es geht alles ...

IRGENDWIE ... weiter...

...ausruhen mitten auf der Wiese...

konstant... bleibt auch die



Hoffnung

... wenn diese auch hin und wieder zu schwanken droht...

Aber, Hoffung stirbt bekanntlich zuletzt...

und hoffentlich auch...

N I E !

Bleibt gesund...

und hier noch einmal einige EINDRÜCKE aus der OKTOBER-GRUGA´ in Essen :-)

(alles Handy-Bilder)

AAT

Herbst 2020