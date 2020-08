NRW... Ruhrgebiet !!!

ESSEN

HEIMAT

"die STEILE LAGERUNG"

von MAX Kratz

(hier, bei WIKI´, kann man Näheres erfahren)

ERINNERUNGEN ....

... am Hauptbahnhof, an der "FREIHEIT"

( heißt mittlerweile EUROPAPLATZ,

für mich bleibt es aber ...die F R E I H E I T !!!)

wie oft schon... ging ich einfach sooo vorbei, hier und da

ja, DA, am Hauptbahnhof meiner Geburtsstadt ESSEN ( an der Ruhr)

zur südlichen Seite raus´

ab und an aber, vielleicht viel zu selten, schaue ich GENAUER hin´...

auf das dort seit Mitte der achtziger Jahre stehende Bergarbeiter-Denkmal...

"die steile Lagerung"

kurz "STEILE LAGE" genannt...

eine schöne, interessante Skulptur, aus Bronzeguss...

ich finde sie sehr schön und ausdrucksstark....

ist sie Euch auch schon einmal aufgefallen?...

... welche Gedanken, Gefühle und Erinnerungen mögen anderen Menschen beim Anblick,

beim "Vorbei-hasten"...

bei einem Besuch dieser wie ich immer wieder feststelle, spannend-schönen Stadt, wohl so durch den Kopf gehen...???

Als ich vor einigen Wochen einmal wieder

an diesem STEINKOHLE-ABBAU-Denkmal vorbei kam, und mit einem Blick auf die Uhr festtellte, dass ich mir noch einige Minuten Zeit für genauere´Blicke nehmen konnte, schoss ich ein paar Handy-Fotos...

und dachte so bei mir, was haben die Jungs damals so unter Tage hart malochen müssen, für unser aller Wohlstand, Zukunft und modernes, "besseres" Leben!

Danke Kumpels...

Ohne Euch wäre diese Stadt und diese Region nicht das, was sie heute hier ist...

für so viele von uns... ein tolles kraftvolles Stück HEIMAT!

Glück AUF!

in memory...

TEXT+Fotos, spontan

AAT, Juli/August 2020