Was Heißes braucht der Mensch...und nicht vergessen: eine Maske

...nach den letzten schönen Tagen der vergangenen Woche.

Es ist empfindlich kalt geworden....Regen wäre nun dringend notwendig, aber was machen wir dann?? Draußen gemütlich ein Käffchen - wohl eher nicht...also irgendwo reingehen?? Corona macht mir und wohl allen Kopfzerbrechen, wie wir im Herbst und Winter mal ein gemütliches Zusammensein im Freundeskreis gestalten werden. Mir macht es Sorgen, wenn ich die Leichtsinnigkeit oder auch Unbedarftheit mancher Menschen beobachte - trotz steigender Corona-Erkrankungen.

An mir selbst bemerke ich den Verlust der Leichtigkeit, der Unbeschwertheit...mir fehlen die Treffs, mein Hobby - das Singen!

Und es ist noch kein Ende in Sicht!

Also immer wieder selber motivieren, Kopf hoch ...Maske auf...bleibt gesund!