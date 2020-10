Die Funktion eines Zaunes kann man erst bestimmen, wenn man seinen eigenen Standort kennt, d.h. je nachdem ob man davor oder dahinter steht. Der Zaun kann aussperren oder einsperren, in den Augen der Tiere, werden die zweibeinigen Rindviecher somit ausgesperrt. Aber wie kommt man auf die Idee einen Beitrag über Holzstangen, die bewegungslos in der Natur verankert sind, zu erstellen. Jetzt könnte ich sagen, weil ich es kann und das wäre falsch, denn ich schreibe hier, weil ich es will. Ich vermisse die Weidezaungeschichten vom Niederrheinautor Christian. Ich sehne mich nach ehrlichen Gefühlsausbrüchen eines netten Menschen, der mir hier in der Bürgerreporter-Community echt fehlt. Vielleicht kann ich ja auf eine Advents-Weidezaungeschichte hoffen.

Ich habe schon mal mein Archiv geplündert und stelle die wenigen Fotos von und mit Weidezäunen hier ein.