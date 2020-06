...ESSEN

eine CITY in CORONA-ZEITEN...

MÄRZ April MAI und JUNI 2020

Soooo, die letzten Wochen, Monate sind irgendwie trotz oder gerade wegen dieser unsäglich-umständlichen, doofen, bösen, unsichtbar-sichtbaren, unangenehmen, fast Angst machenden zumindest aber verunsichernden CORONA-Pandemie recht schnell vergangen!

...Vorgärten oder tatsächlich auf Friedhöfen, auf Gräbern... finden sich schöne Bepflanzungen, diese anzuschauen, tun der SEELE gut.

Leider, oder soll ich sagen Gott sei Dank, war und bin ich die ganze bescheidene Zeit hindurch am „Malochen“, und habe nur bedingt eine angenehme Freizeit, da ja fast alles, was ich so sonst in den nicht berufstätigen Zeitfenstern mache, erledige, unternehme, genießen will, zu 95 Prozent nicht stattfinden durfte, sollte, konnte, und auch von KONTAKTEN, mitunter engen Begegnungen, zu anderen Menschen…

so blieben oft nur Nach-Hause-Wege, während des Einkaufs, oder an Haltestellen wartend, kleine, gezielte Spaziergänge, oder einfach so zwischendurch …zufällig entdeckte… kleine, pflanzliche Begegnungen, am Wegesrand meistens.

...auch bei mir auf dem Balkon ...

In Vorgärten, oder in Parkanlagen, am Straßenrand oder als „Mauerblümchen“, irgendwie und wo entdeckt man immer etwas Schönes, wenn man nur mag, und HIN-SIEHT!

Es gibt immer viel zu sehen, zu entdecken, kennenzulernen, auch, wenn all´ das nie ein wirklicher Ersatz für Hobbies und schon gar nicht für Freunde, für zwischenmenschliche Beziehungen ist und sein kann. So hilft aber vielleicht ein offener, aufmerksamer Blick für all´ das, was man zunächst nicht wirklich wahrnimmt;

das KLEINE, das Bescheidene, das da am Rande sich versteckende Etwas…. Die Blume am Bürgersteigrand, die Wildblumenwiese auf der Verkehrsinsel oder die kleine Parkanlage mitten in einem Stadtteil. Und ja, auch wenn alle diese Wege gerade hier in den Städten leider nicht so sauber sein mögen, so gefallen mir das GRÜN und all´ das BUNTE.

Und, ich sehe auch, da geben sich doch Einige meiner Mitmenschen echt Mühe, machen sich Gedanken, unsere Umgebung ein klein wenig attraktiver zu gestalten, pflanzen fleißig, fegen und räumen auf, und legen auch schon mal´ POTTSTEINE des Weges ….

Dafür bin ich dankbar, es erfreut mich und ja, wirklich und ganz ehrlich, so manches Mal, wenn ich müde, gestresst und vielleicht auch ein wenig betrübt so durch die Straßen meiner Heimatstadt schlendere, sind es genau diese klitze-kleinen Momente, die mir ein winziges Lächeln auf´ s Gesicht zaubern…! Mehr kann ich fast nicht erwarten, oder?!?

Immer wieder schön, entspannend und erleichternd, alle diese netten, kleinen grünen, frischen, blühenden und BUNTEN Begegnungen am Wegesrand!

In diesem Sinne, schaut Euch um, seid aufmerksam, achtsam und…bleibt gesund!

:-)))

SPONTAN

CORONA- MAI/JUNI 2020 AAT