und hier ist er zu sehen:

Botanischer Garten und Johannisfriedhof in Bielefeld

Rombergpark in Dortmund-Brünninghausen

Benrather Schlosspark in Düsseldorf-Benrath

Rhododendrongarten im Panorama-Park Sauerland Wildpark, Kirchhundem bei Olpe

Landschaftspark und Arboretum „Heilmannshof“, 320 Rhododendron-Arten und -Sorten, Nähe Krefeld

Der Rhododendronpark des Vorwerkparks der Barmer Anlagen in Wuppertal.

Das Rhododendrontal in der Gruga in Essen mit etwa 500 Arten.

Die Rhododendron-Schlucht im Forstbotanischen Garten Köln

Schlosspark Heltorf bei Angermund

Willy-Dohmen-Park in Übach-Palenberg