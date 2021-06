Aktuelles aus der Stadtpolitik im VORBEIFAHREN – Von neuen Radwegen bis zur Graffitikunst!

Byfang/Dilldorf/Kupferdreh. Als Bürgerinnen und Bürger zusammen kommen, sich an der frischen Luft bewegen und dabei noch viel NEUES über die eigene Umgebung in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh erfahren – kaum ein anderes politisches Veranstaltungsformat informiert erlebnisreicher, naturnaher und „gesünder“ als die jährliche Politische-Fahrradtour der CDU Kupferdreh/Byfang – und das bereits seit mehr als 20 Jahren! Oft kopiert, aber nie erreicht - und nach den vielen Corona-Lockdowns nun besonders zu empfehlen! Und so sind auch in diesem Juni wieder alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger recht herzlich eingeladen, auf einer interessanten Rundreise mit dem „Drahtesel“ die vielen örtlichen Punkte, die gegenwärtig oder zukünftig in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh umgebaut, neugebaut oder neugeplant werden, vorgestellt zu bekommen, um die Stadt- und Ortsteile besser kennenzulernen. Weiteres Ziel dieses Veranstaltungsformates der CDU ist es, allen interessierten Mitmenschen im Vorfeld politischer Entscheidungen frühzeitig vor Ort und Stelle über geplante Vorhaben zu informieren und in die politische Entscheidungsfindung einzubeziehen.

Am Sonntag, dem 20. Juni 2021, ist es wieder soweit. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Kupferdreher Markt. Unter dem Motto „Politik im Vorbeifahren - Die politische Fahrradtour - DAS -ORIGINAL“ findet unter fachkundiger Leitung des Vorsitzenden der CDU Kupferdreh/Byfang, Ratsherrn Dirk Kalweit, sowie der Vorstandsmitglieder Thomas Hertel, Marc Hubbert, Franz Kampmann und Wilhelm Kohlmann die diesjährige ca. zweistündige Erlebnisfahrradrundreise statt. Mehrere Zwischenstopps und kühle Getränke ermöglichen es allen Interessierten, daran teilzunehmen.



Hinweise zu den Corona-Hygienebestimmungen

Aufgrund der Corona-Pandemie Bestimmungen sind Mund- und Nasebedeckungen mitzuführen, auf die Einhaltung der Mindestabstände wird geachtet. Die Teilnehmerzahl ist wegen der aktuellen Hygienevorschriften auf maximal dreißig Personen beschränkt, Anmeldungen (Tel.: 01705373448 –Dirk Kalweit– oder E-Mail dirk.kalweit@cdu-essen.de) sind zwingend erforderlich. Das im Anschluss an die Radtour traditionelle Politische-Barbecue fällt aufgrund der aktuellen Pandemiebeschränkungen aus. Bei ergiebigen Dauerregen und Gewitter wird ein neuer Termin angeboten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme