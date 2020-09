Aktuelle Themen bei der Outdoor-Bürgersprechstunde in Kupferdreh!

- zuhören - ernstnehmen - reden – handeln -

Kupferdreh. Ein altes Chinesisches Sprichwort lautet "Einmal sehen ist besser als hundertmal hören." Das stellen auch die örtlichen Christdemokraten häufig fest, wenn sie bei den zahlreichen und regelmäßig stattfindenden `Wochenmarkt-Gesprächen`, `Theken-Gesprächen`, `KLATEXT-Bürger-Dialogen` oder etwa dem beliebten `Ratsherrenfrühstück` mit den Menschen ins Gespräch kommen. Der direkte Kontakt, die persönliche Begegnung, manchmal einfach nur ein aufmunterndes Lächeln sind für den Dialog zwischen Politik und Bürger unverzichtbar, in Coronazeiten natürlich unter strikten Pandemieschutzbedingungen.

Und so findet am kommenden Samstag, dem 19. September 2020, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr an der Kupferdreher Straße /Ecke Marktstraße, bereits die nächste Outdoor-Bürgersprechstunde der CDU im Stadtteil Kupferdreh statt. Unter dem bewährten Motto „Auf ein Wort mit der CDU …!“ sind wieder alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger recht herzlich zum morgendlichen politischen Austausch über aktuelle Neuigkeiten in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh eingeladen. Themen, über die berichtet wird, sind u.a. die Baumaßnahmen der Stadtwerke an der Langenberger Straße - inklusive aller verkehrlichen Problemstellungen -, die Situation der Schüler-E-Busse im Stadtteil, die Neubauplanungen im Gewerbe-Hochschul-Wohnpark-Prinz-Friedrich oder die Konzeptionen für neue Radwege in Byfang und Kupferdreh. Ratsherr Dirk Kalweit, die Bezirksvertreter Marc Hubbert und Wilhelm Kohlmann sowie zahlreiche Vorstandsmitglieder werden zu den benannten Themen detaillierte Informationen geben und stehen darüber hinaus für alle weiteren Fragen, Anregungen oder Kritikpunkte zur Verfügung.

Dankeschön-Aktion für ein tolles Wahlergebnis – Absolute Mehrheit der CDU in Byfang & Kupferdreh!

Darüber hinaus möchten sich am Samstag die lokalen CDU´ler für den überwältigenden Zuspruch bedanken, den sie am zurückliegenden Sonntag seitens der Wählerinnen und Wähler bei der Kommunalwahl zugesprochen bekamen. 50 PLUS - Absolute Stimmenmehrheit der CDU in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh! Und das sowohl für den Oberbürgermeister Thomas Kufen wie für den Ratsherrn Dirk Kalweit. Mit Rosen, kleinen MERCI-Schokoriegeln sowie Luftballons für die Kinder, aber vor allem mit der Zusage, auch weiterhin mit allem Engagement DER politische „Bürger-Dienst-Leister“ vor Ort zu bleiben, möchten die Christdemokraten ein sichtbares Zeichen des Dankes setzen. Das Team der örtlichen CDU freut sich auf einen intensiven Bürger-Politik-Austausch am Samstag.