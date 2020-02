"Da simma wieder dabei! - CDU-JECKEN beim Rosenmontagszug in Kupferdreh 2020"

Oberbürgermeister Thomas Kufen wieder Ehrengast auf dem Mottowagen der CDU Kupferdreh/Byfang!

Kupferdreh. Auch in diesem Jahr – und das bereits zum siebzehnten Mal - nimmt die CDU Kupferdreh/Byfang mit einem eigenen Motto-Wagen am Rosenmontagsumzug in Essen-Kupferdreh teil, und erneut bleiben die örtlichen Christdemokraten ihrer karnevalistischen Linie treu, ernste politische Themen der Europa-, Bundes-, Landes- oder Kommunalpolitik in heiterer Form darzustellen, zuzuspitzen und zu verballhornen.

"Helau und Hurra, die NEUE Kampmannbrücke ist nun da!"

Und was liegt in der Karnevalssession 2019/2020 auf der Ruhrhalbinsel wohl näher, als der nach einer gefühlten Ewigkeit nun endlich fertiggestellten neuen Kampmannbrücke die karnevalistische Aufmerksamkeit zu widmen. LANGE hat es gedauert bis sie fertig war, jedoch nur KURZ war die Zeitspanne bis zur ersten Beschmierung durch Graffitis. Aber diesem Ärger zum Trotz freuen sich nun alle Bürgerinnen und Bürger über das neue architektonische Essener Brückenhighlight zwischen Kupferdreh und Heisingen. Von daher lautet das diesjährige CDU-Motto zum Karnevalszug in Kupferdreh: "Helau und Hurra, die NEUE Kampmannbrücke ist nun da!"

PPP in Kupferdreh – Von Politische-Prominenz über Popcorn bis zu Pappnasen!

Mit Oberbürgermeister Thomas Kufen, dem Bundestagsabgeordneten Matthias Hauer und dem Landtagsabgeordneten Fabian Schrumpf kann der örtliche CDU-Vorsitzende Ratsherr Dirk Kalweit auch wieder zahlreiche politische Prominenz auf dem diesjährigen CDU-Mottowagen begrüßen. Wie in jedem Jahr verteilen die jecken Christdemokraten ihr traditionelles Popcorn unters närrische Volk und hoffen auf viel Sonnenschein und eine gute, friedliche und ausgelassenen Stimmung beim schönsten Essener Karnevalsumzug, dem Rosenmontagszug in Kupferdreh.