Noch nie war es so gefährlich im eigenen "Bezirk" vor die Tür zu gehen. Strecke auch momentan nicht die Hand aus.....Nein, nicht wegen Corona...da hilft die Maske und Abstand um das Mindeste getan zu haben.

Aber das oben genannte kann dazu führen, das Du plötzlich einen Händedruck erfährst und Dich ein Politiker, oder einer der es kommunal noch werden möchte, mit Dir den "ich zeige mir und Dir Deinen eigenen Stadtteil"-Spaziergang macht. Also, vorsicht vor spazierfreudigen Politikern. Sie sind momentan überall, Sie reinigen, sammeln Müll, treffen auf Senioren, Kleingärtner, sind Paten für Dinge von denen Du vorher nocht nichts wußtest.das es sie gibt. Im Einkaufscenter, auf dem Wochenmarkt, vor den Banken und weiß der Himmel oder die Parteizentrale, wo sie Dir auflauern. Anders als mit der teuflischen Pandemie, kann man aber hier die Rückkehr zur Ruhe definieren. Ab dem 13. September wirst Du die meisten nie wieder erleben und kannst wieder alleine Spazierengänge machen, Einkaufen und was auch immer. Dann ist zumindest hier wieder Normalität angesagt...

Das schöne an Spaziergängen ist, da irgendwie keiner notiert und mitschreibt, es gilt das gesprochene Wort.... ;-) Oder?