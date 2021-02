Mit der Vergabe der „Gelben-Zitrone des Monats für Missstände im Stadtteil“ reagieren die örtlichen Christdemokraten bereits seit 1999 regelmäßig auf Anregungen und Verbesserungsvorschläge aus der Bevölkerung. Ziel der über Jahre hinweg etablierten Aktion war und ist es, zur schnellstmöglichen Beseitigung der Bürger-Ärgernisse beizutragen.

Anlass der Bürgerbeschwerden ist der neue Busbahnhof in Kupferdreh. Denn seit dem Wintereinbruch wurde die offensichtlich mangelnde Wintertauglichkeit des erst seit dem Sommer 2020 in Betrieb genommenen Busbahnhofes offenkundig. Die verlegten Bodenplatten sind bei Schnee, Kälte und Feuchtigkeit so rutschig, dass es in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Beinahe-unfällen sowie teils schweren Stürzen kam.

Dazu meint Ratsherr Dirk Kalweit, Vorsitzender der CDU Kupferdreh/Byfang: „Das Problem der Glättebildung der verlegten Bodenplatten im Winterbetrieb ist offenkundig. Daher habe ich mir unmittelbar nach der Bürgersprechstunde ein Bild von der Situation vor Ort gemacht und mich umgehend an die Ruhrbahn gewandt. Die vielen Millionen Euro, die wir hier in eine moderne und zukunftsweisende ÖPNV-Infrastruktur investiert haben, dürfen nicht nur für einen sommerlichen `Schön-Wetter-Bus-Bahnhof` ausgegeben worden sein, der unter Optimalbedingungen funktioniert.“