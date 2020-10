Matthias Hauer und Fabian Schrumpf laden am Freitag, 23. Oktober, zur Bürgersprechstunde in Heisingen ein. Die beiden Essener CDU-Abgeordneten stehen am Heisinger Wochenmarkt (vor dem Rathaus) für Fragen und Anregungen bereit. Von 15 bis 17 Uhr können interessierte Bürger persönlich ihre Anliegen vorbringen oder aktuelle politische Entwicklungen diskutieren.

„Sprechen Sie uns gerne an – ob zu bundespolitischen oder kommunalen Themen“, betont Matthias Hauer, MdB. Fabian Schrumpf, MdL, wird den Essenerinnen und Essenern ebenfalls Rede und Antwort stehen. „Gute politische Arbeit ist nur dann möglich, wenn man weiß, wo der Schuh drückt. Kommen Sie vorbei – Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!“, so der Politiker.

Politiker im persönlichen Gespräch

Matthias Hauer ist seit 2013 der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Essener Süden und Westen, Fabian Schrumpf seit 2017 der direktgewählte Landtagsabgeordnete im Essener Süden. Im Rahmen der Bürgersprechstunde werden auch Mitglieder der örtlichen Bezirksvertretung vor Ort sein.