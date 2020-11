Um den Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Politik aufrecht zu erhalten, bietet Ratsherr Dirk Kalweit (CDU) am kommenden Freitag, 20. November, von 13 bis 14 Uhr seine nächste Sprechstunde am Telefon an.

Kalweit: „Mir ist es sehr wichtig, gerade in der aktuellen pandemischen Zeit die Sorgen, Nöte und Ängste der Menschen, Unternehmen, Soloselbstständigen, Vereine oder Institutionen ernst zu nehmen und da, wo immer möglich, mit Rat und Tat helfend zur Seite zu stehen.“

Er ist unter Tel. 0170/53 73 448 und per E-Mail an dirk.kalweit@cdu-essen.de erreichbar. Unter Tel. 0201/24 73 20 können Videoanrufe oder alternative Sprechstundenzeiten vereinbart werden.