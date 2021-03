Am Donnerstag, 11. März, lädt die SPD Heisingen zur telefonischen Sprechstunde ein. Die Sozialdemokraten vertauschen den Infostand mit dem Hörer, um den Kontakt aufrecht zu halten. Zwischen 17 und 18 Uhr werden Fragen zum Stadtteil und zur Bezirksvertretung Ruhrhalbinsel beantwortet.

„Da ich seit langer Zeit Ortsvereinsvorsitzende bin, kenne ich unseren schönen Stadtteil aus eigener Anschauung seit mehr als 40 Jahren. Die mit weiter zunehmendem Autoverkehr fortschreitende Belastung der Menschen und der Umwelt, bereitet mir Sorge“, so Ursula Wöll-Stepez.

Auch darum sind der Umweltbeauftragte der BV VIII, Peter Becker, und Ulrich Weyers, sachkundiger Bürger im städtischen Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen telefonisch erreichbar.

Am 11. März sind die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ursula Wöll-Stepez unter Tel. 0152/293994377, der Umweltbeauftragte der BV VIII Peter Becker unter Tel. 0160/1437153 und Ulrich Weyers, sachkundiger Bürger im Stadtplanungsausschuss, unter Tel. 0157/34958471 von 17 bis 18 Uhr erreichbar.