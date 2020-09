St. Mariä Geburt in Dilldorf soll bleiben!

Im Bistum Essen wurden105 Kirchen geschlossen, 52 profaniert (entweiht) und 31 abgerissen. Das ist ein Fünftel der bundesweiten Gesamtzahl von Schließungen. Das reicht!

St. Mariä Geburt in Dilldorf muss bleiben!

Einladung zur PEP-Pfarrversammlung am 10.09.2020

Am Donnerstag, dem 10.09.2020, findet um 19 Uhr im GH St. Josef in Kupferdreh eine Pfarrversammlung statt. In dieser wird schwerpunktmäßig über den Beschluss des Kirchenvorstands und des Pfarrgemeinderats zur Zukunft der Kirche St. Mariä Geburt in Dilldorf informiert werden.

Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Platzzahl erforderlich. Sie ist möglich, so lange Plätze zu vergeben sind, über Anmeldeformulare, die in den Kirchen St. Mariä Geburt und St. Barbara ausliegen, oder per Mail an zukunft@st-josef-ruhrhalbinsel.de.

St. Mariä Geburt in Dilldorf muss bleiben!