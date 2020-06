Telefon- & Video-Bürgersprechstunde mit Ratsherrn Dirk Kalweit

Kupferdreh. Der CDU Ratsherr Dirk Kalweit lädt am kommenden Montag, 15. Juni 2020, in der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr, zur traditionellen Bürgersprechstunde per Telefon oder Videoanruf ein. Da eine persönliche Sprechstunde aufgrund der Corona-Krise in den Monaten März, April und Mai nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war, konnten alle Mitbürgerinnen und Mitbürger nunmehr seit dem 23. März 2020, jeweils an drei Tagen in der Woche (montags/mittwochs/freitags in der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr), diese Form der regelmäßigen Bürgersprechstunde nutzen.

"Bürgersprechstunde als Videoanruf möglich! Infos unter Tel.: 0201 - 24732 – 0"

Aufgrund des großen Zuspruches und der Komplexität der umfangreichen Fragestellungen werden die telefonischen Sprechstunden bis voraussichtlich Ende Juni fortgesetzt, ab Juli einmal in der Woche zu den normalen Präsenzsprechstunden angeboten (Mobil 0170 53 73 448 oder E-Mailadresse dirk.kalweit@cdu-essen.de). Unter der Telefonnummer 0201-24732-0 (Kreisgeschäftsstelle der CDU Essen) können alle Interessierten - wenn gewünscht - auch im Rahmen eines Videoanrufes mit Herrn Kalweit ins Gespräch kommen. In dringenden Fällen sind alternative Sprechstundenzeiten vereinbar.

Gerne steht Ratsherr Dirk Kalweit allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für Fragen, Anregungen und Kritikpunkte zur Verfügung und informiert über AKTUELLES aus der Bezirksvertretung, dem Rat und der Politik im Allgemeinen.