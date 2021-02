Maria Thomé-Schmischke stellt sich den Fragen und Anregungen interessierter Bürger

Am Freitag, 19. Februar, lädt der CDU Ortsverband Überruhr zu seiner nächsten telefonischen Bürgersprechstunde ein.

Von 16 bis 17 Uhr steht den Interessierten dabei erstmalig die sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden Maria Thomé-Schmischke unter Tel. 0177-1638542 für Fragen, Anregungen und Kritik zur Verfügung.

Rückruf bei besetzter Leitung möglich

Sollte die Leitung besetzt sein, kann eine SMS gesendet werden. Ein Rückruf wird dann zeitnah erfolgen.

Bürgersprechstunde vorerst noch nur telefonisch

„Die anhaltende pandemische Lage mit all ihren Einschränkungen lässt leider noch keine persönlichen Zusammenkünfte zu, weshalb wir am Format der telefonischen Sprechstunde vorerst festhalten müssen", so Thomas Ziegler, Vorsitzender der CDU in Überruhr und hiesiger Ratsherr.