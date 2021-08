"Traditionelle CDU-Aktion `Vorsicht - Schule hat begonnen!`"

CDU mahnt mit Hinweisplakaten und Infoflyern zur Rücksichtnahme im Straßenverkehr!

Am Dienstag ist es wieder soweit, nach mehr als sechs Wochen enden in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien und für Schüler und Lehrer beginnt wieder der Schulalltag. Einen Tag später heißt es für viele sog. „ABC-Schützen“, nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt und die hoffnungsvolle Erwartung auf das Projekt Schule wird endlich Realität. Damit die Vorfreude auf die Schule bei den Erstklässlern jedoch nicht getrübt wird, müssen besonders die vielen Autofahrer darauf aufmerksam gemacht werden, dass nun wieder vermehrt Kinder im Straßenverkehr anzutreffen sind. Denn zum Schulleben gehören eben nicht nur der Unterricht und die Pausen, sondern auch der sichere Weg zur Schule und zurück. Deshalb werden auch in diesem Jahr die örtlichen Christdemokraten wieder Plakate in den Geschäften und an den Schulen aufhängen, die die Autofahrer zur Vorsicht mahnen.

Traditionelle Begrüßung zum Schulbeginn - Frühstücks-Snacks und Infoflyer nach den Sommerferien!

Zusätzlich zum Aufhängen der Plakate „Vorsicht – Schule hat begonnen!“ wird die CDU Kupferdreh/Byfang zum Schulanfang des Schuljahres 2021/22 am Mittwoch, den 18. August 2021, in der Zeit von 6.30 Uhr – 8.00 Uhr am Zentralen-Busbahnhof-Kupferdreh, alle Schülerinnen und Schüler mit einem kleinen und Corona gerecht verpackten Frühstücks-Snack sowie dem aktuellen Kinder- und Jugendflyer zum Thema „Sicher zur Schule“ begrüßen.

Dazu der Vorsitzende der CDU Kupferdreh/Byfang, Ratsherr Dirk Kalweit:

„Im Jahr 2019 kamen alle 19 Minuten ein Kind im Alter von unter 15 Jahren im Straßenverkehr zu Schaden. Insgesamt waren es 28.005 Kinder, die im Jahr 2019 auf Deutschlands Straßen verunglückten, 55 davon tödlich. Der Anteil der Kinder unter 15 Jahren an allen Verunglückten bei Straßenverkehrsunfällen betrug 7,2 Prozent. Im Jahr 2020 wirkte sich auch in Nordrhein-Westfalen die pandemische Situation nachhaltig auf die Anzahl der Schulwegunfälle aus, mit 377 konnte ein Minus von 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2019: 1.019 Unfälle) verzeichnet werden, kein Kind starb auf dem Schulweg in NRW (2019: 2 Tote). Die Unfall-Präventionsarbeit musste allerdings aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt werden, was nicht unwesentliche Gefahren für den nun wieder beginnenden Präsenzunterricht bedeutet. Daher gilt gerade am diesjährigen Schulanfang: Vorsicht ist geboten, Rücksicht muss genommen werden! Jetzt am Schuljahresbeginn, an dem unsere Erstklässler sich allmorgendlich auf den Weg zur Schule machen, bitten wir daher als CDU alle Verkehrsteilnehmer um eine besonders rücksichtsvolle Fahrweise. Denn das Gesichtsfeld der Kinder ist kleiner, deshalb nehmen sie die von der Seite kommende Autos nicht so schnell wahr wie wir Erwachsenen. Abgelenkt durch andere spielende Kinder, verträumt oder in Gedanken schon in der Schule, fallen Ihnen oftmals die Gefahren des Straßenverkehrs nicht auf. Darum haben wir es uns seitens der örtlichen CDU seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, alljährlich mit unserer Aktion „Vorsicht! - Schule hat begonnen!“ alle Autofahrer und Verkehrsteilnehmer um besondere Rücksichtnahme zu bitten!“