Es ist nicht zu fassen! Weil der Bahnübergang an der Deilbachbrücke in Kupferdreh wegen der Bauarbeiten gesperrt wurde, beginnt diese Sperrung bereits oben an der Dilldorfer Kirche! Das weiße runde Schild mit dem roten Rand verbietet die Weiterfahrt - ins Asbachtal, ins untere Dilldorf, ins Deilbachtal!

Wer kann das noch begreifen? Was ist das für ein Schild-Bürger-Streich? Welche Ahnung haben die verantwortlichen Leute in der Stadtverwaltung eigentlich?

Wie wäre es mit dem Zusatz: "Asbachtal und Deilbachtal frei"? Wer nämlich jetzt trotzdem fährt, riskiert ein Bußgeld.

Nur mal als Beispiel: Wer von der oberen Dilldorfer Straße aus ins Asbachtal möchte, müsste regelkonform so fahren: Nierenhofer Straße bis Eisenhammerweg, dort einbiegen, durch das ganze Deilbachtal, und dann von der unteren Dilldorfer Straße aus ins Asbachtal.

Alle beklagen die zunehmend schlechte Verkehrsmoral, und das zu Recht, wie ja jeder selbst beobachten kann. Solch unsinnige Maßnahmen wie die gerade in Dilldorf unterstützen dieses Verhalten. Wenn Bürger die Unsinnigkeit eines Verkehrsschildes erkennen, werden sie es natürlich missachten. Das ist auch eine Sache des gesunden Menschenverstandes. Die Gefahr liegt darin, dass man auch anderen Maßnahmen nicht mehr vertraut und sich Handeln gegen Vorschrift immer mehr etabliert.