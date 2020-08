Von Tür zu Tür – Dirk Kalweit & Team wieder auf Bürger-Besuchs-Tour!

„Wenn der Ratsherr zweimal klingelt – NÄHER am Menschen ohne zusammenzustehen!“

Kupferdreh/Dilldorf. Seit einigen Tagen ist der Ratsherr Dirk Kalweit mit seinem Team wieder auf sommerlicher Hausbesuchstour durch die Stadt- und Ortsteile Byfang, Dilldorf und Kupferdreh. Den Auftakt machten die lokalen politischen Vertreter auf der Dilldorfer-Höhe, wo bei heißen Temperaturen viele Bürgerrinnen und Bürger – natürlich unter strikter Einhaltung der Pandemie-Schutzbestimmungen - per pedes besucht wurden. Offene Türen und eine gute Stimmung trafen sie dabei an. Am letzten Donnerstag ging´s weiter in die Wohngebiete rund um die Kirche St. Mariä Geburt.

Am kommenden Samstag, dem 29. August 2020, in der Zeit von 13.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr, besucht das Kalweit-Team den Kupferdreher Ortskern. Starten wird die Informationsaktion „Von Tür zu Tür -KALWEIT im Gespräch - Wenn der Ratsherr zweimal klingelt!“ an der Christuskirche in der Straße Dixbäume. Ab Montag, dem 31. August 2020, weitet sich die Aktion - jeweils in den Abendstunden - auf den Stadtteil Byfang aus.