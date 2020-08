Wenn der Ratsherr zweimal klingelt – Dirk Kalweit on BÜRGER-TOUR!

Start der CDU Kupferdreh/Byfang Aktion „Von Tür zu Tür – NÄHER bei den Menschen!“



Kupferdreh/Byfang. Der intensive Bürger-Dialog wird bei der CDU Kupferdreh/Byfang traditionell sehr groß geschrieben. Mit jeweils ca. 40 öffentlichen Bürger-Dialog-Veranstaltungen pro Jahr (in Pandemie freien Jahren) zu unterschiedlichen gesellschaftspolitischen, kulturellen, wissenschaftlichen und kirchlich/religiösen Themen, gehört der CDU Ortsverband zu den aktivsten politischen Organisationen in Essen. In Wahlkampfzeiten bieten die örtlichen Christdemokraten seit vielen Jahren zusätzlich eine weitere Variante des Bürgerdialogs an, die persönliche Kontaktaufnahme in Form von Hausbesuchen.

Und so besuchte der CDU Vorsitzende Ratsherr Dirk Kalweit im letzten Kommunalwahlkampf 2014 mit seinem Team insgesamt über 850 Haushalte in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh im Rahmen der Aktion „Auf dem Weg zum Bürger - Wenn der Ratsherr zweimal klingelt - Dirk Kalweit on Tour“, um mit den Menschen vor einer wichtigen Wahlentscheidung ins Gespräch zu kommen. Jeweils an den Wochenenden ab Mittags - und an den Wochentagen nach Feierabend ab ca. 17.30 Uhr - ging es für mehrere Stunden on Tour.

Am kommenden Donnerstag, dem 20. August 2020, ist es wieder soweit. In der Zeit von 17.00 Uhr- 19.30 Uhr beginnt die diesjährige fußläufige Informationskampagne zur Kommunalwahl 2020 „Von Tür zu Tür – die CDU NÄHER bei den Menschen“. Im Wahlkampf möchte der Dirk Kalweit mit seinem Team erneut rund 800 Haushalte in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh besuchen. Starten wird er am kommenden Donnerstag auf der Dilldorfer-Höhe.

„Ich möchte so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich persönlich treffen. Sie sollen die Möglichkeit haben, mir mitzuteilen, welche Themen sie interessieren, welche Probleme bestehen oder welche Anregungen sie haben. Und natürlich werde ich deutlich machen, welche Pläne die CDU für die Zukunft unseres Wahlkreises sowie unserer Stadt hat.“, sagt Ratsherr Dirk Kalweit.

„Vor allem möchte ich bei meinen Hausbesuchen mit den Menschen ins Gespräch kommen, die nicht zu den öffentlichen Versammlungen kommen - oder kommen können - um ihre Stimme zu erheben. Ihre Meinung ist mir ebenso wichtig. Denn Politik geht uns alle an. Dieses wird kaum in einem anderen Bereich so deutlich wie in der Kommunalpolitik. Kindergärten, Schulen, Senioreneinrichtungen, Straßen, arbeiten, wohnen, bauen, einkaufen oder die Naherholung, alles das wird von der Kommunalpolitik maßgeblich beeinflusst. Auch die vielen teils dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Daher ist der Dialog so wichtig.“

In den folgenden Wochen besucht die CDU Kupferdreh/Byfang – jeweils durch die Presse angekündigt – unter-schiedliche Bereiche in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh.