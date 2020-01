„Auf ein Wort am Frühstückstisch mit Ratsherrn Dirk Kalweit! - Herzliche und wärmende Bürgergespräche bei frostigen Temperaturen!“



Am letzten Mittwochmorgen fand am Kupferdreher Wochenmarkt das erste Ratsherren-Frühstücks-Gespräch unter dem bewährten Motto „Auf eine Tasse Kaffee mit Ratsherrn Dirk Kalweit …!“ in diesem Jahr statt. Trotz frostiger Temperaturen und leichtem Niederschlag fanden sich viele Bürgerinnen und Bürger ein, um bei frischen Brötchen, heißem Kaffee und Tee, vitaminreichen Orangensaft und unterschiedlichsten Sorten selbstgemachter Marmelade mit dem Ratsherrn Dirk Kalweit und den

CDU-Vorstandsmitgliedern Kathrin Albrecht und Thomas Hertel das politische Gespräch zu suchen. Zwei intensive Stunden des ausgiebigen Bürger-Dialogs erbrachten viele neue Anregungen und Hinweise auf Problemfelder in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh, denen sich die Politiker der CDU jetzt neu widmen werden.

Durchgefroren aber vom Leitbild getragen „Wer für die Politik und die Bürger brennt, der fürchtet keine kalten Füße!“ endete die CDU-Aktion nach über zwei Stunden. Das nächste Ratsherren-Frühstücks-Gespräch findet im April in Byfang vor der Kirche statt!