Die Säuberung des Stolpersteins in der Bonnenberstraße Nr. 18 zum Gedenken an Heinrich Hildebrandt jährte sich zum dritten Mal. Die SPD-Heisingen ließ den Stoplerstein 2017 verlegen und kümmert sich um die Pflege.

Heinrich Hildebrandt war ein Gewerkschaftler, geboren am 11. März 1902 in Lemgo, der im Widerstand sehr aktiv war und am 1. Mai 1935 anlässlich seiner Teilnahme an einer illegalen Maifeier in Werden von den Nationalsozialisten verhaftet wurde.

Der Vorstand der SPD Heisingen hatte im Frühsommer 2017 von der Aktion der Stolpersteinverlegung erfahren.„Wir haben sofort beschlossen, uns sowohl finanziell als auch immateriell an dieser guten Sache zu beteiligen“, so die Ortsvereinsvorsitzende Ursula Wöll-Stepez.

Heinrich Hildebrandt wurde mit 33 Jahren verhaftet

„Heinrich Hildebrandt ist am 1. Mai 1935, im Alter von 33 Jahren verhaftet worden, weil er sich für Gerechtigkeit und Frieden eingesetzt hat. Am 29. Januar 1943 wurde er in das berüchtigte Strafbataillon 999 Torgau eingezogen. Er verstarb am 1. März 1946.Der Ortsverein Heisingen versicherte schon bei der Verlegung, dass er sich um diesen Stein kümmern wird“, unterstreicht der Vorstand. "Es war uns eine besondere Freude, dass ein naher Verwandter von Heinrich Hillebrandt, Herr Lethert, der von unserer Aktion erfahren hatte, während der vergangenen Reinigungsaktion anwesend war."