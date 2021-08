17.08.2021, 10:20 Uhr:

Galaktischer Besuch im Impfzentrum Essen: Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. August, von 10 bis 14 Uhr werden Lieblingscharaktere aus einer weit, weit entfernten Galaxis zu Gast im Impfzentrum Essen sein. Die German Garrison lässt sich als "Sith Lord" oder "Sturmtruppler" nach einer erfolgreichen Schutzimpfung gegen das Coronavirus mit den Impflingen fotografieren. Das Impfzentrum Essen ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wer das Impfzentrum Essen ohne vorherigen Termin besuchen möchte, muss bis 17 Uhr erscheinen. Auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren können an beiden Tagen ohne Termin geimpft werden. Für eine Impfung bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren müssen alle Sorgeberechtigten ihre Zustimmung geben (schriftlich, wenn eine*r davon nicht bei der Impfung anwesend ist) und es muss eine ausführliche medizinische Beratung und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen bzw. ihrer Sorgeberechtigen gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) durch eine*n Kinder- und Jugendärztin*arzt im Impfzentrum erfolgen.

(Quelle Presse- und Kommunikationsamt der Stadt Essen)