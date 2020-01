Seit gestern ist die Auffahrt auf die A44 in Fahrtrichtung Essen von der Dilldorfer Straße in Kupferdreh für etwa einen Monat gesperrt. Die Auffahrt von der Nierenhofer Straße bleibt frei. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr erweitert in dieser Zeit an der A44 den Standstreifen, um ausreichend Platz für die anschließende Erneuerung der Lärmschutzwände zu haben. Verkehrsteilnehmer können die Auffahrt Essen-Kupferdreh voraussichtlich ab dem 27. Januar wieder komplett nutzen.

Die Lärmschutzwände zwischen den Anschlussstellen Kupferdreh und Überruhr stammen aus den 1970er Jahren und sind zum Teil beschädigt. Straßen.NRW ersetzt sie auf beiden Seiten der A44 durch neue und höhere Lärmschutzwände. Dafür ist auch die Verstärkung einzelner Brückenelemente notwendig. Für den Neubau der Lärmschutzwände investiert Straßen.NRW rund 12,5 Millionen Euro.

Die Erneuerung der Lärmschutzwände und Instandsetzung der Brücken dauert voraussichtlich bis Ende 2021. Bis dahin stehen auf der A44 in beiden Fahrtrichtungen zwei verengte Fahrstreifen zur Verfügung.