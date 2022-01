25.01.2022, 11:40 Uhr:

Bund und Länder haben gestern beschlossen, die bisher geltenden Regeln beizubehalten und vorerst weder Lockerungen noch Verschärfungen vorzunehmen.

Angesichts der Überlastung von Laboren aufgrund der steigenden Infektionszahlen, sollen bei Engpässen künftig bestimmte Personengruppen bei PCR-Tests priorisiert werden: Hochrisikopatient*innen wie Ältere oder immunsupprimierte Patient*innen, Personal in Krankenhäusern, Praxen, der Pflege, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Personen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe.

Diese Priorisierung kann aber erst erfolgen, wenn der rechtliche Rahmen dafür geschaffen ist. Auch die Quarantänevorschriften für das Personal in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe soll angepasst werden. Bis dahin gelten die aktuell gültigen Regelungen.

(Quelle Presse- und Kommunikationsamt der Stadt Essen)