Ab Montag, 18. Januar, erneuern die Stadtwerke Essen Wasser- und Erdgasleitungen sowie an der Heisinger Straße. Im Zuge der Arbeiten wird der Verkehr zwischen Bonnenberg- und Kuckuckstraße sowie zwischen der Straße Am Hagenbusch und Elsaßstraße mit Baustellenampeln geregelt. In den übrigen Abschnitten der Heisinger Straße wird der Verkehr einspurig in jede Richtung an der Baustelle vorbeigeführt. In einem Jahr soll alles fertig sein.