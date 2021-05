Aktuell befindet sich die Inzidenz bei uns in Essen knapp unter 50 und deshalb gibt es ein paar Neuerungen, die bei uns schon ab heute gelten!

Treffen im öffentlichen Raum sind jetzt mit zwei Haushalten ohne Begrenzung der Personen-Anzahl möglich (bisher nur maximal 5 Personen, plus Kinder bis einschließlich 14 Jahre)

Kulturangebote werden ausgeweitet: Konzerte sind auch in Innenräumen wieder möglich (bisher nur draußen), außerdem die Öffnung von Theater, Oper, Kinos mit bis zu 250 Personen (negativer Test nötig). Der Besuch von Museen, Ausstellungen, Galerien, Gedenkstätten etc. ist weiter nach vorheriger Terminbuchung möglich.

Sport ist draußen "kontaktfrei" außerhalb von Sportanlagen jetzt mit bis zu 25 Personen möglich (bisher 20 Personen). 500 Zuschauer sind außerdem weiter erlaubt, hier fällt nur die prozentuale Kapazitätsbegrenzung weg (bisher nur 20 Prozent der Kapazität im Stadion / der Sportanlage nutzbar)

Freizeitmöglichkeiten bleiben ähnlich wie zuletzt. Zusätzlich zu den bisherigen Möglichkeiten (Minigolf etc.) sind jetzt aber auch Ausflugsfahrten mit Schiffen usw. möglich. Allerdings zunächst nur auf den Außenbereichen und mit negativem Testergebnis.

Der Einzelhandel freut sich sehr über die neuen Lockerungen, denn ab sofort ist kein negatives Testergebnis zum Shoppen mehr nötig. Die Begrenzung der Personen in den Läden bleibt aber bei 1 Person pro 20 qm.

Tourismus und Übernachtungen sind auch wieder stärker möglich. Die Begrenzung zur Auslastung auf 60 Prozent bei den Hotels fällt weg. Busreisen sind mit Test und Kapazitätsbegrenzung (60 Prozent) möglich, falls nicht ausschließlich Geimpfte/Genesene teilnehmen oder alle Atemschutzmasken tragen.

Auch Messen und Ausstellungen sind mit Personenbegrenzung und Hygienekonzept ab sofort wieder möglich (bisher nicht erlaubt).

Für die Gastronomie ändert sich heute noch nichts Nennenswertes. Weitere Lockerungen gibt es erst ab einer Inzidenz unter 50.

(Teilauszüge aus Radio Essen)