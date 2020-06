Fundtiere aus dem Essener Tierheim #400: Wer erkennt sein Tier wieder?

Wer sein Tier wiedererkennt, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel.: 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 17 Uhr; sa. 11 bis 14 Uhr).

2 Kater leider verstorben

Kenn-Nummer 818: Kater, Maine Coon-Mix, kastriert, Fellfarbe creme-rot, gechippt (945XXXXXXXX9340); gefunden an der Steeler Straße in Steele

Kenn-Nruumer 819: Kater, nicht kastriert, Fellfarbe grau getigert/weiß mit einem weißen Strich bis runter zum Auge; gefunden am 15. Juni an der Dahlhauser Straße in Horst

Die Fundtiere finden Sie auch unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/fundtiere