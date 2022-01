In der beschaulichen Hansestadt Wismar gibt es eine Straße, die eher eine Gasse ist, die heißt TITTENTASTERSTRASSE.Fangen wir mal so an; die Straße war früher einmal eine Gasse und ist heute ein Zugang zu einem Blumengeschäft. Und das am Hotel Hamburg angebrachte Straßenschild ist eher ein Gag, denn diese Straße findet man nicht im Stadtplan, weder im heutigen, noch in einem älteren. Selbst Stadthistoriker können nur Vermutungen äußern, die da wären:

a) Die Straße war sehr eng, so dass sich zwei Personen, wenn sie sich dort begegneten, mit der Brust berührten.

b) In der Straße wohnten früher die Hebammen der Stadt. Und die testeten mit der Hand die zur Auswahl stehenden Ammen, ob die Brust auch gut mit Milch gefüllt war.

Ein Schelm, der dahinter einen Schildbürgerstreich vermutet.