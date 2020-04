Auch rund um die Ostertage werden die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe weiterhin intensiv für die Stadt im Einsatz sein. Durch die Osterfeiertage verschieben sich die Leerungstage für die Grauen, Braunen und Blauen Tonnen.

Termine rund um Ostern

In der Woche vor Karfreitag, 10. April, holt die EBE die Tonnen einen Tag früher als gewohnt, in der Woche nach Ostermontag, 22. April, dagegen werden sie einen Tag später als üblich geleert.

Die Leerung der Tonnen erfolgt vor Karfreitag vorab am Samstag, 4., statt Montag, 6., am Montag, 6., statt Dienstag, 7., am Dienstag, 7., statt Mittwoch, 8., am Mittwoch, 8., statt Donnerstag, 9., statt Karfreitag, 10. April.

Die Leerung der Tonnen erfolgt nach Ostermontag nachträglich am Dienstag, 14., statt Montag, 13., am Mittwoch, 15., statt Dienstag, 14., am Donnerstag, 16., statt Mittwoch, 15., am Freitag, 17., statt Donnerstag, 16., und am Samstag, 18., statt Freitag, 17. April.

Die Leerung der Gelben Tonnen erfolgt durch die Firma Remondis und wird in der gleichen Weise verschoben.