das es die Bevölkerung , bei diesem schönen Wetter nach draußen zieht , ist ja prinzipiell in Ordnung.

Nur wenn man sieht , das sich die Menschen an den Eisdielen tummeln , überlegt man sich , ob diese Leute es überhaupt begriffen haben, sich an das Kontaktverbot in dieser Krise zu halten.

Naja , die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu letzt.

Autor:

Florian Walaszewski aus Essen-Ruhr

