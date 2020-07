ist die Prämisse unser diesjährigen Sommerurlaube auf Usedom und Rügen gewesen. Eigentliche Hotspots habe ich auf den beiden Inseln lediglich auf den Seebrücken ausmachen können. In Heringsdorf auf Usedom haben die Urlauber größtenteils auf die Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet und tummelten sich ohne Abstand auf der Strandpromenade. Gleiches galt für die traditionellen Seebäder auf der Insel Rügen. In den Hotels, Restaurants und Geschäften wurde peinlich genau darauf geachtet, dass der Corona-Knigge eingehalten wurde. Wir haben uns meist dort aufgehalten, wo die Inseln noch ihre urtümliche Schönheit und Ruhe ausstrahlte, also dort, wo sich die Massentouristen nicht verirrt haben. Aber bitte, schaut selbst!

Foto 1 -19 - Usedom - restl. von Rügen