schneller als die bezaubernde Jeannie zwinkern kann, bin ich doch tatsächlich letzte Nacht auf Teneriffa gewesen. Wie so etwas gehen kann, ist recht einfach, Man legt sich müde ins Bett, schläft ein und träumt. Kein Warten am Flugschalter, keine 4 1/2 Stunden Flug, kein lästiges Kofferband und keine verschwitzte Busfahrt zum Hotel. All das kann man in einem Traumurlaub vergessen und man ist gleich am Ort des Geschehens. Und der Geruch von Gambas al ajillo liegt in der Luft. Ich stehe mittendrin in der Altstadt von Puerto de la Cruz und die ist wirklich außerordentlich sehenswert. In unmittelbarer Nähe zur Plaza del Charco befindet sich die Plaza de la Iglesia neben der Kirche Nuestra Señora de La Peña. Auch dieser Platz gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt, die von einmaliger Schönheit sind. Dieser Platz erinnert an einen Park und präsentiert sich mit einem herrlichen Schwanenbrunnen. Inmitten des Stadttrubels bietet sich an diesem Platz eine Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Die Gambas brutzeln noch im heißen Öl, der Knoblauch duftet herrlich und ich will gerade zulangen, da wache ich auf. Träume sind nicht nur Schäume, sondern auch schön!