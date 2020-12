2007 - Es ist unser 20. Besuch auf der Insel Teneriffa. In diesen Jahren haben wir diese Insel von Nord nach Süd, von Ost nach West erkundet. Haben beim einarmigen Banditen Fisch gegessen und Wein aus der Colaflasche getrunken, sind schon mehrmals die Mascaschlucht durchwandert. Haben das Teno- und Anaga-Gebirge kennengelernt und eine weiten Bogen um den Süden gemacht! Dafür standen wir oben am Gipfelkreuz des Teide. Man kann sagen, wir haben uns in die Insel verliebt. Wie immer wohnen wir auch dieses Jahr im Chiripa. oberhalb von Puerto de la Cruz, unweit des Spielcasinos. Wir halten uns dieses Jahr überwiegend in der Hotelanlage auf. Das Jahr war anstrengend und wir brauchen Ruhe.

2007/08 - Haben zum 1. Mal dem Weihnachtsurlaub in den Alpen den Rücken gekehrt und versuchen Weihnachten in der Sonne zu feiern. Geht so etwas? Ja, sehr gut. Die Sonne tut gut und man verkürzt den Winter. Unsere Exkursionen hoch in den Nationalpark und die umschlie0ende Caldera des Teide. sowie der Besichtigung des Observatorio del Teide des Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) mit seiner ESA Optical Ground Station, leider nur von außen, waren das Highlight.

2008/09 - In diesem Urlaub feiern wir den 50. Urlaub meines Augensterns in der Villa Chiripa. Freunde werden uns, ohne unser Wissen auf der Insel besuchen und mit uns den Geburtstag feiern. Wir verbringen den Urlaub in der Anlage und lassen uns verwöhnen. Unser einziger Ausflug findet im Loropark statt. Die Feier ist gelungen und soll wiederholt werden. Es kommt leider nicht mehr dazu. Hotel und Villa verschwinden in der Konkursmasse der großen Immobilienblase.

2009/10 - Wieder einmal planen wir einen Besuch der Stadt La Orotava. Die reizvolle Lage im Orotavatal hat schon vor 200 Jahren Reisende angezogen, wie z. B. den Naturforscher Alexander von Humboldt. Nach ihm ist der Mirador Humboldt (Humboldtblick) benannt, ein Ausblickpunkt über das Tal. Der Nationalpark Teide liegt zu einem großen Teil auf dem Stadtgebiet von La Orotava.

2010/11 - Die Insel ist wie immer, das neue Quartier in La Paz und das Umfeld sind nicht das, was wir gewohnt sind. Wir machen das Beste daraus und überlegen, wie wir zukünftig hier leben wollen. Zum ersten und einzigen Mal landen wir auf dem Flughafen Tenerife Sud, verbringen die Tage im Ort und im Loropark und schauen uns nach geeigneten Hotels um.

2011 - Wir sind verunsichert und kommen daher im Sommer nochmals zurück nach Teneriffa, bleiben 10 Tage im Süden und verbringe die an der Costa Adeje. Hier befindet sich noble Hotels mit 1a Comfort, genau das, was wir mögen. Jedoch fehlt der Flair, fehlt eine Stadt, fehlt der Nimbus, der zu Teneriffa gehört. Wie genießen die Tage und lassen uns verwöhnen. Unsere Zukunft sehen wir nicht hier wir wollen zurück nach Puerto de la Cruz.

2011/12 - Die Eurokrise ist dafür verantwortlich, dass die Insel nur zur Hälfte belegt ist. Wir haben ein neues Hotel bezogen , optisch sehr gut, jedoch fehlt ein wenig die Freundlichkeit, die wir sonst gewohnt sind. Mag aber auch an uns liegen, wer weiß das! Am Ende des Urlaubs fühlen wir uns hier recht wohl. Es soll unser neues Stammhotel werden.

2012/13 - Das neue Hotel gefällt uns von Tag zu Tag mehr, es kann sogar Parallelen zum Chiripa aufweisen. Wir nehmen uns mal wieder für 3 Tage ein Mietauto und erkunden die Umgebung. Wir besuchen El Sauzal und erfreuen uns am Ambiente der Krippe und Adventszeit. Fahren weiter nach Candelaria und bewundern die Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria mit der schwarzen Madonna.

2013/14 - Diesmal haben wir meine Schwägerin dabei und das ist der Grund, das wir erneut mit einem Mietwagen über die Insel zockeln. wir lassen keine Touristenattraktion aus. Fahren kreuz und quer über die Insel und haben viel Spaß. Der Service im Hotel wird immer besser. Das Wetter könnte etwas wärmer sein. kalter Wind aus dem Norden veranlasst uns abends im Hotel zu bleiben.

2014/15 - Auch dieses Jahr bewegen wir uns für einige Tage mit dem Auto über die Insel. La Laguna, Santa Cruz, und weitere Orte an der Nordostküste sind unsere Ziele. Das Wetter ist prima, mit 24° C verbleiben wir die restlichen Tage am Pool in unserer Hotelanlage und sind abends in unserem Stammlokal.

2015/16 - Das Wetter ist ein Knaller, der Teide trägt keine Schneehaube und wir sind mal wieder mit dem Auto in Gebieten unterwegs, die wir lange nicht mehr besucht haben. So besuchen wir das wohl schönste Höhlendorf Chinamada. Die Fahrt mit dem Auto ist nicht ratsam, es geht auf einer Schotterstrecke leicht bergab in eine Linkskurve, da kann man schnell abkommen und ins Meer stürzen.

2016/17 /18/19/20 - Entspannung ist angesagt. Tagsüber am Pool, eine Runde Minigolf und mittags im Ort zum Shopping und auf ein Königs-Pilsener ins KÖPI-Stübchen, nachmittags zur Happy-Hour ins Hotel, Abendessen und später Tanz an der Bar. Doch dann kam Covid-19 .....und 2020/21 .....denken wir an die guten Bekannten auf Teneriffa und hoffen, dass es ihnen gut geht!