Die Leuther Mühle ist eine Wassermühle an der Nette, die heute als Restaurant betrieben wird.

Das 1956 eröffnete Goethe-Museum Düsseldorf zählt – neben dem Goethe-Haus in Frankfurt am Main und dem Goethe-Nationalmuseum in Weimar – zu den drei repräsentativen Goethe-Museen in Deutschland.

Die Thomasbirne steht auf der Kulturinsel am Westufer des Phoenix-Sees in Dortmund.

Alte Allee am Rhein in Kaiserswerth bei Düsseldorf

Mit seinen unterschiedlichen Landschaftstypen wie Feuchtwiesen, Weiden, Äcker, Wäldchen, Wallhecken und Heideflächen ist die Dingdener Heide Lebensraum einer sehr vielfältigen Vogelwelt.

Rheda-Wiedenbrück ist die zweitgrößte Stadt im Kreis Gütersloh. Sie entstand 1970 im Zuge der Kommunalreform durch Zusammenlegung der Städte Rheda und Wiedenbrück und der umliegenden Gemeinden Batenhorst, Lintel, St. Vit und Nordrheda-Ems.

Der Lüntec-Tower (auch Colani-Ei oder Ufo genannt) ist die futuristische Neugestaltung eines Fördergerüsts der ehemaligen Steinkohlenzeche Minister Achenbach im Lüner Ortsteil Brambauer.

Der viergeschossige Putzbau wurde 1902 an der spitzwinkligen Einmündung der Heilenbecker Straße in die Kölner Straße in Ennepetal, am sogenannten „Timpen“ errichtet. Augrund des Straßenverlaufes entstand ein spitz zulaufendes Bauwerk, das im Volksmund „Bügeleisenhaus“ genannt wird.

In der unmittelbaren Nähe des Stadtkerns von Xanten befanden sich vor etwa 2000 Jahren ein römisches Legionslager, Vetera sowie die Colonia Ulpia Traiana.

Der Baldeneysee ist der größte der sechs Ruhrstauseen. Er liegt im Süden der Stadt Essen zwischen den Stadtteilen Werden, Bredeney, Heisingen, Kupferdreh und Fischlaken.

Doppelregenbogen über Kupferdreh. Kupferdreh ist ein Stadtteil im äußersten Südosten der Stadt Essen, unmittelbar an der Ruhr und am Baldeneysee gelegen.