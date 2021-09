Starke Partner in Essen

Am Ende waren knapp die Hälfte aller Teams von Schulen gemeldet worden. Damit war der Schulhof endlich wieder mit vielen Kindern und sportlicher Aktivität erfüllt. Bei schönstem 3×3 Wetter spielten die Mannschaften auf den 12 neuen NRW-Tour Courts.

Die Eröffnung übernahmen Dr. Stefan Becker, WBV-Vizepräsident für Schule und Breitensport, zusammen mit Helmut Kiedrowicz von der AOK Rheinland/Hamburg und Tino Theißen von der Gesamtschule Bockmühle.

Das erste Ballpaket der NRW 3x3 Tour 2021 wurde von Dr. Stefan Becker an die Schüler*innen der Gesamtschule Bockmühle überreicht, die mit über 20 Teams vertreten waren. Ebenfalls stark vertreten und mit einem Ballpaket ausgerüstet wurde das Josef-Albers Gymnasium aus Bottrop, die es am Ende auch mit einigen Teams in das Tour-Finale nach Recklinghausen schafften.

Auch der Regenschauer, der alle in den letzten zwei Runden begleitet, tat der tollen Stimmung auf dem Schulhof der Gesamtschule Bockmühle keinen Abbruch. Damit wurde die Gesamtschule und der Standort Essen ihrem Ruf als starker Standort bei der Tour einmal mehr gerecht.