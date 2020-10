Sie siegten zum Abschluss der 2. Verbandsliga beim Rheinshagener TB mit 4:2 (2:1) und festigten dadurch Rang vier. Mit diesem Erfolg hat das Team von David Ortmann einen Riesenschritt in Richtung Aufstiegsrunde gemacht. Der HTC hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften SW Essen II, der allerdings nach dem offiziellen Saisonende noch zwei Nachholspiele auszutragen hat und bei zwei Siegen noch vorbeiziehen könnte.

In Rheinshagen fuhren die Kupferdreher auf dem ungewohnten kleinen und sandverfüllten Belag einen verdienten Sieg ein, da sie spielerisch klar das bessere Team waren. Sie steckten den Rückstand problemlos weg, glichen durch Jan Verlage aus und gingen noch vor der Pause durch Torjäger Fabian Fredrich per Siebenmeter in Führung.

Zwei weitere Treffer nach Wechsel

Nach dem Wechsel zog das Team durch zwei weitere Treffer im dritten Viertel von Hendrik Leukel und Jona Dirkes auf 4:1 davon. Ob es für die Aufstiegsrunde reicht, haben sie nun nicht mehr in eigener Hand, aber aus ihrer Sicht alles dafür in die Wege geleitet.

HTC-Akteur Tim Lievertz zog anschließend zufrieden Bilanz: "Insgesamt ein verdienter Auswärtssieg für uns. Nach dem 0:1 haben wir uns kurz geschüttelt und danach an die guten Leistungen aus den letzten beiden Spielen angeknüpft. Mit dem Saisonabschluss können wir absolut zufrieden sein."

Nächste Woche geht es bereits in die Halle. Nach Testspielen in Velbert und beim Düsseldorfer SC geht es am 15. November gegen den Moerser TV III wieder los mit der Meisterschaftssaison.