Am Sonntag startete die weibliche U12 (Mädchen B) des HTC in die kurze Feldsaison in der Verbandsliga. Nach zwei Freundschaftsspielen nach der Sommerpause gewannen die Kupferdreherinnen ihr erstes Meisterschaftsspiel in Kahlenberg mit 1:0. Das Spiel war in den ersten Vierteln noch ausgeglichen, doch die Kupferdreher Mädchen steigerten sich im weiteren im Verlauf des Spiels. HTC-Torhüterin Sophia war praktisch im gesamten Spiel unterbeschäftigt, da die Abwehr sicher stand und die Chancen der Gastgebeinnen bereits im Keim erstickte. In den letzten Vierteln erhöhten die Kupferdreherinnen den Druck und erspielten sich zahlreiche Chancen, scheiterten aber im wieder an der sehr guten Mülheimer Torhüterin. Erst wenige Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Katharina der verdiente Siegtreffer.

So war das Trainergespann Linn und Stefan am Ende zufrieden und lobten die mannschaftliche Gesamtleistung des Kupferdreher Teams, das durchweg einen tollen kämpferischen Einsatz zeigte. Der Erfolg ist umso höher einzustufen, da es in den letzten Wochen keine Möglichkeiten gab, auf dem Kunstrasenplatz des HTC am Eisenhammer zu trainieren, da er Opfer der Überschwemmungen geworden war und seitdem unbespielbar ist. Alle Kupferdreher Hockeyspielerinnen und Spieler hoffen, dass die Stadt möglichst schnell eine Lösung findet. Dennoch suchen die U12 Mädchen des HTC weiter Verstärkung. Interessierte Mädchen sind herzlich willkommen. Weitere Informationen gibt Trainer Stefan (0177 - 5652244).